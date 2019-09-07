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Karadeniz'de sezonun ilk palamutları tezgahta
KARADENİZ'de Sinoplu balıkçıların ağlarına takılan sezonun ilk palamutları, tezgahlardaki yerini aldı. 1 Eylül'de denizlerde yeni av sezonunu başlamasının ardından Karadeniz'de balıkçılar palamut avlamaya başladı. Sinoplu balıkçıların...
GENEL 07.09.2019, 15:23
KARADENİZ'de Sinoplu balıkçıların ağlarına takılan sezonun ilk palamutları, tezgahlardaki yerini aldı.
1 Eylül'de denizlerde yeni av sezonunu başlamasının ardından Karadeniz'de balıkçılar palamut avlamaya başladı. Sinoplu balıkçıların ağlarına takılan palamutlar, balıkçı tezgahlarını da şenlendirdi. Balıkçı Ahmet Göktepe, palamudun Marmara'dan gelen göç balığı olduğunu söyleyerek, "Palamutun tanesi şu anda 10 TL. Karadeniz’de ilk palamut avımız istavritlerin içinden çıktı. O balıklar da geç yavruladığı için. Bu aylarda normalde 1 kilogramlık 700 ve 800 gramlık palamutlar olması lazım. Bunlar 250-300 gram 350 gram civarında. İnşallah daha çok palamut tutmaya başlarız" diye konuştu.
1 Eylül'de denizlerde yeni av sezonunu başlamasının ardından Karadeniz'de balıkçılar palamut avlamaya başladı. Sinoplu balıkçıların ağlarına takılan palamutlar, balıkçı tezgahlarını da şenlendirdi. Balıkçı Ahmet Göktepe, palamudun Marmara'dan gelen göç balığı olduğunu söyleyerek, "Palamutun tanesi şu anda 10 TL. Karadeniz’de ilk palamut avımız istavritlerin içinden çıktı. O balıklar da geç yavruladığı için. Bu aylarda normalde 1 kilogramlık 700 ve 800 gramlık palamutlar olması lazım. Bunlar 250-300 gram 350 gram civarında. İnşallah daha çok palamut tutmaya başlarız" diye konuştu.
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