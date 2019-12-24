Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (6)

AFAD'DAN UYARI

Trabzon AFAD İl Müdürlüğü'nce tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulunuldu. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güneyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve yangın tehlikesi bulunuyor. Bacalardan çıkan kıvılcımlar, anız yakma gibi nedenler yangına sebebiyet verebilir. Tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmamalı. Baca gazı zehirlenmesi gibi olaylara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi.

'KORKU İÇİNDEYİZ'

Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde oturan Fatma Kalmuk, yangın nedeniyle yaşadıkları korkuyu anlattı. Komşuları ile balkonda otururken, ormandaki alevleri fark ettiklerini belirten Kalmuk, "Dumanlar çıkmaya başladı sonra bir anda çok zaman geçmeden bütün orman alev aldı. İtfaiye ekipleri buraya geldi. Köylüler de yangını söndürmek için yardım etmeye çalıştılar. Yangını söndürdüler. Daha sonra sabah saatlerinde yine aynı bölgede yangın çıktı. Şimdi burada örtü yangını var. Rüzgarla beraber yangın ormanın içine giriyor. Buraların yetkililer tarafından denetlenmesi lazım. Biz burada korku içindeyiz. Evimize gelir mi yangın, diye nöbet tutuyoruz" dedi.



