Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor

KARADENİZ Bölgesi'ndeki 5 ilde toplam 71 noktadaki orman yangınları sürüyor. Bazı bölgelerde yerleşim yerleri ve tarım arazilerine de sıçrayan yangınlarda 6 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alan ve fındık bahçeleri zarar gördü. Valilikler bünyesinde kriz merkezleri oluşturulurken, yangınlara 22 ilden gelen ekiplerce müdahale ediliyor.

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun ve Samsun'da pazartesi gecesi farklı noktalarda örtü ve orman yangını ihbarları geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası ve rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. Dün gün boyu yapılan müdahalelerle yangınların çoğunluğu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yeni başlayanlarla birlikte bölgede 71 noktada yangınlar sürüyor. Trabzon 6 ilçede 8 nokta, Ordu'da 19 ilçede 56 nokta, Samsun'da 2 ilçede 2 nokta, Rize'de 2 ilçede 4 nokta ve Giresun'da 1 noktada örtü ve orman yangınlarına 22 ilden gelen itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerince müdahale ediyor. Bölgedeki yangınlarda 6 ev kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 200 hektarlık orman ve tarım arazisi zarar gördü.

TRABZON'DA 8 NOKTADA YANGIN

Trabzon'da dün 11 ilçede 37 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarında 6 ev yanarak kül oldu. 98 araç ve 450 personelle müdahale edilen yangınların büyük çoğunluğu söndürülürken, 6 ilçede 8 farklı noktada yangınlar sürüyor. Yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler, çaba harcıyor. Trabzon'daki yangınlar 100 hektardan fazla alanda etkili olurken 10 hektar fındık bahçesine zarar gördü.

SAMSUN'DA 2 NOKTADA SOĞUTMA YAPILIYOR

Samsun'da, 9 ilçede 13 farklı noktada örtü yangını çıktı. İtfaiye ekipleri ve orman müdürlüğü arazözleri aracılığı ile müdahale edilen yangınlardan 11 nokta söndürülürken, Vezirköprü ve Ladik ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı. İki ilçede yanan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor. Kentteki yangınlarda 4,5 hektar örtü alanı zarar gördü.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada çıkan yangınların sebebinin araştırıldığı belirtilerek "Yangınlara tarla temizliği veya çoban ateşinin sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. Ayrıca kuvvetli lodos, yangınlara müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Milli servetimizin yok olmaması ve benzeri olumsuz durumların yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması ve yakmış oldukları ateşin sönünceye kadar başından ayrılmamaları önem arz etmektedir" denildi.

ORDU'DA 19 NOKTADA 56 YANGIN

Ordu'da ise 19 ilçede 56 farklı noktada çıkan örtü, fındık bahçesi ve orman yangınları sürüyor. Ordu Valiliği bünyesinde oluşturulan kriz merkezi aracılığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, OSKİ ekipleri, ilçe belediyeleri, Orman İşletme Şeflikleri ve kolluk kuvvetleri ile yangınlara müdahale ediliyor. Orman ve bitki örtüsü yangınları kontrol altına alınarak, yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütülüyor. Kentte 22 hektar alan yangınlarda zarar gördü. Ordu'da şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 17 ilçede 153 mahallenin elektrikleri kesildi, 295 trafo merkezinde ise arıza oluştu.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde meydana gelen orman ve bitki örtüsü yangınlarının büyük çoğunluğu bahçe temizliği kaynaklı yakılan ateşlerden meydana geldiği tespit edilmiştir. Bahçe temizliği sonrasında yakılan ateşler, aşırı rüzgar ve fırtınanın da etkisiyle kontrol dışına çıkmakta ya da söndü zannedilen ateşlerin rüzgarın etkisi ile tekrar alevlenmektedir. Yangınların bir diğer sebebi ise, rüzgardan dolayı havai elektrik hatlarının ağaçlara temas etmesi veya tellerin birbirine sürtünmesidir. Meydana gelen örtü ve orman yangınları, olumsuz hava koşullarında vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkarmıştır" denildi.

RİZE'DE 4 NOKTADA YANGIN

Rize'de ise dün aksam saatlerinden itibaren 4 noktada yangın çıktı. Ardeşen ilçesi Eski Armutluk Mahallesi'ne çıkan orman yangınına arazi ve yol durumu nedeniyle itfaiye ekiplerince müdahale edilemiyor. Ekipler yangını kazma ve küreklerle söndürmeye çalışıyor. Merkeze bağlı Karasu köyünde de çıkan orman yangınına yol olmaması nedeniyle araçlarla müdahale edilemiyor. Merkeze bağlı Taşpınar köyünde çıkan yangın ise kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yangın yer yer yeniden alevlenerek sürüyor. Güneysu ilçesi Çamlıca köyünde ise çıkan yangına müdahale ediliyor.

GİRESUN'DA 1 NOKTADA YANGIN

Giresun'da 7 ilçede 15 örtü yangını çıktı. 114 personel, 41 araç ve vatandaşların desteği ile 14 yangın söndürülürken, 1 yangın ise sürüyor. Kentte çıkan yangınlarda 55 hektar alan zarar gördü.

Yağlıdere Kaymakamlığı'nca yangınlara neden olan bahçelerde yapılan temizlik çalışmaları sırasında çalı, odun, anız yakılmasının neden olması üzerine yasaklama kararı alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Anız yangınları sonucu orman, çayır ve meraların tahrip olduğu görülmektedir. Bu itibarla çalı, odun, anız yaktıkları tespit edilenlere ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem uygulanacaktır. Çalı, odun, anız yakıldığını gören vatandaşlarımızın; çevrenin ve tarım arazilerinin korunması açısından durumu ivedilikle en yakın ilgili birimlere bildirmesi önem arz etmektedir" denildi.

GÜMÜŞHANE VE ARTVİN'DEKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Gümüşhane'nin Üçtaş köyü kırsalında sabaha karşı başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Artvin'in Borçka ilçesinde ise çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

SABOTAJ İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Karadeniz'de bir gecede çıkan yangınlar, sabotaj iddiasını gündeme getirdi. Güvenlik güçleri, yangınlarla ilgili sabotaj iddiasının araştırıldığını belirtti. Yangınlara bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşlerinin rüzgarın etkisiyle yayılması ve Karadeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik direklerinden çıkan kıvılcımların etkili olduğu ihtimali değerlendiriliyor. Bölgede hissedilebilir hava sıcaklığının 24 derece olduğu belirlendi.



