Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (9)

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BAKAN PAKDEMİRLİ: BÜYÜK KISMINI KONTROL ALTINA ALDIK Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, "Gördüğünüz gibi yangınların büyük...
GENEL 25.12.2019, 19:36
BAKAN PAKDEMİRLİ: BÜYÜK KISMINI KONTROL ALTINA ALDIK
Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, "Gördüğünüz gibi yangınların büyük bir kısmını kontrol altına aldık. Kontrol altına alınamayan yerler de var. İnşallah sabaha kadar oralarda da çalışmalarımız devam edecek. O yangınları da kontrol altına alacağız" dedi.
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