Son Dakika
Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (8)
BAKAN PAKDEMİRLİ, ARSİN'DE İNCELEMELERDE BULUNDU Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü ve orman yangınları nedeniyle kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Arsin ilçesine gitti. İlçeye bağlı Güneyce...
GENEL 25.12.2019, 19:12
BAKAN PAKDEMİRLİ, ARSİN'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü ve orman yangınları nedeniyle kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Arsin ilçesine gitti. İlçeye bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 25 Aralık 2019
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:09
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10