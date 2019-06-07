Karaciğeri ve böbrekleriyle 3 hastaya umut oldu

ÇANAKKALE'de, trafik kazasında yaralandıktan sonra tedavi olduğu hastanede beyin ölümü gerçekleşen Murat Çakman'ın (40), ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu.Çanakkale'de yaşayan 2 çocuk babası Murat Çakman, 27 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Çakman'ın 1 Haziran günü beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakil koordinatörlerinin görüştüğü aile, Murat Çakman'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Murat Çakman'ın iki böbreği ve karaciğeri ameliyatla alındı.Böbrekler ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'nde kalırken, karaciğer ise, özel bir hastanede nakil bekleyen bir hastaya nakledilmek üzere Bursa'ya gönderildi.

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