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Karaciğer nakli yapan cerrahlar gitti, nakil bitti

Yaprak KOÇER / SANSUN, () - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde karaciğer nakillerini yapan 2 öğretim üyesinden birinin FETÖ operasyonunda...

Karaciğer nakli yapan cerrahlar gitti, nakil bitti

Yaprak KOÇER / SANSUN, () - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde karaciğer nakillerini yapan 2 öğretim üyesinden birinin FETÖ operasyonunda ihraç edilmesi, diğerinin ise istfa etmesi sonucu bölgede karaciğer nakilleri yapılamaz duruma geldi. Samsun ve Trabzon bölgesinde karaciğer nakli bekleyen hastalar başka bölgelerdeki hastanelere sevk ediliyor. 
Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi'nde görevli olan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ operasyonu kapsamında ihraç edildi. KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde karaciğer nakli gerçekleştiren Doç. Dr. Serdar Topaloğlu ise geçen yıl kendi isteğiyle istifa edip hastaneden ayrıldı. Karaciğer nakli yapan cerrahların görevden ayrılmasının ardından iki hastanede de yaklaşık 9 aydır karaciğer nakli yapılamaz hale geldi. Karaciğer nakli ameliyatının Karadeniz Bölgesi'nin en önemli iki üniversite hastanesinde yapılamaması ise nakil bekleyen hastaları mağdur etti. Hastalar en yakın olan Erzurum ve Ankara'daki hastanelere yönlendirildi.
YENİ CERRAHLAR ARANIYOR
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yeniden karaciğer nakli ameliyatlarının başlatılabilmesi için idare tarafından çalışmalar yapıldığı belirtildi. OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Aydemir, karaciğer nakli konusunda yetişmiş eleman sayısının Türkiye'de az olduğunu belirterek "Yetişmiş elemanların bir kısmı da özel hastanelere gidiyor. Bu konu ile ilgili Türkiye'deki tüm uzmanlara haber yolladık. Gelen bir iki cevap var. Değerlendiriyoruz. İnşallah çözeceğiz. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı verilerine göre Samsun OMÜ'de 2015 yılında kadavradan alınan 2 karaciğer nakli yapılırken, 2016 yılında hiç nakil ameliyatı yapılmadı. KTÜ'de ise 2015 yılında kadavradan 5 karaciğer nakli yapılırken, 2016 yılında ise kadavradan alınan 2 karaciğer nakil edildi.
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