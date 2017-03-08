Karaciğer nakli yapan cerrahlar gitti, nakil bitti (2)

PROF. DR. TOPALOĞLU: REKTÖRÜN İSTEĞİYLE İSTİFA ETTİM

Üniversiteden istifa ettiği belirtilen Prof. Dr. Serdar Topaloğlu yazılı bir açıklama yaparak, karaciğer nakli programının sorumluluk görevinden, şu anki Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal’ın sözlü isteği üzerine 17 Kasım 2016 tarihinde istifa ettiğini belirtti. Üniversiteyle ilişkisini kesmediğini belirten Prof. Dr. Serdar Topaloğlu şu anda KTÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Profesör olarak görevine devam ettiğini kaydetti. Prof. Dr. Serdar Topaloğlu açıklamasında şunlara yer verdi:

"2006 yılında yardımcı doçent kadrosu ile çalışmaya başladığım KTÜ’de, ilgi alanım olan karaciğer cerrahisi ile ilgili çalışmalarıma devam ederken, 2008 yılında Rektörümüz sayın Prof. Dr. İbrahim Özen’in isteği ve desteği ile karaciğer nakli programı kurmak amacı ile İstanbul Memorial Hastanesi'nde 2 yıl süre ile çalıştım. Üniversiteme döndükten sonra 2011 yılı başında nakil ruhsatını aldım ve 26.01.2011 tarihinde ilk karaciğer naklini (Karadeniz bölgesinde yapılan ilk karaciğer nakli) kurulan ekibimizle birlikte gerçekleştirdim. Merkezimizde bugüne kadar, 26 kadavra vericiden alınan karaciğer ihtiyacı olan hastalara nakledilmiş olup, tüm ameliyat ve takip sorumluluğu tarafımdan üstlenmiştir. Hastalarımızın 5 yıllık yaşamı, yüzde 80’in üzerinde sağ kalım oranı ile sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığı denetiminde, yayınlanmış kriterlere uygun olarak faaliyetlerini sürdüren karaciğer nakli programımızın sorumluluk görevinden, şu anki Rektör olan Prof. Dr. Süleyman Baykal’ın sözel isteği üzerine 17.11.2016 tarihinde istifa ettim. Aynı bölümde şu anda Genel Cerrahi Anabilim Dalında Profesör olarak görevime devam etmekteyim."

