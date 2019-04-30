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Karacabey, yüzlerce kuş fotoğrafçısına ev sahipliği yaptı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()-KARACABEY Belediyesi ve kuş türlerinin detaylı fotoğraflarının yer aldığı uluslararası bir internet platformu olan birdpx.com iş birliği ile Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde ‘Kuş Fotoğraf Kampı’...

Karacabey, yüzlerce kuş fotoğrafçısına ev sahipliği yaptı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()-KARACABEY Belediyesi ve kuş türlerinin detaylı fotoğraflarının yer aldığı uluslararası bir internet platformu olan birdpx.com iş birliği ile Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde ‘Kuş Fotoğraf Kampı’ gerçekleştirildi. Yüzlerce kuş fotoğrafçısının bir araya geldiği kampta 3 gün boyunca fotoğrafçılar ve kuş gözlemcileri göçmen kuşları fotoğrafladı. Fotoğrafçılar Yeniköy Piknik Alanı içerisinde kurulan kampta konakladı.
‘DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ’
Kampla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçedeki doğal güzellikleri böyle güzel bir organizasyonla insanlarla paylaşmaktan mutlu olduklarını belirterek, “Geçmişte farklı amaçlarla bir araya gelen grupları ilçemizin farklı bölgelerinde ağırlamıştık. Bunlara bir yenisini de Birdpx ailesi ile kattık. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek bizlerin misafiri olan tüm fotoğrafçı ve gözlemcilere teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.
KUŞ ENVARTER LİSTESİ GÜNCELLENDİ
Birdpx Kurucusu İhsan Çiçek de, her yıl Türkiye’nin önemli bir doğal alanında fotoğraf kampı yaptıklarını ve bu yıl da adreslerinin Türkiye’nin önemli doğal alanlarından Karacabey Longozu olduğunu ifade ederek, “Karacabey Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen kampımıza Malatya, Adana, Antalya, Ankara, İzmir, Zonguldak gibi ülkemizin dört bir yanından yüzlerce fotoğrafçı akın etti. Bizler bu kampla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken Karacabey’in kuş envanter listesini de güncellemiş ve fotoğraflarla belgelemiş oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

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