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Karacabey Ovası'nda, 3 bin dönüm tarım arazisi su altında (2)
GENEL 09.01.2020, 18:30
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CAN VE MAL KAYBI YOK
Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşanan tarım alanlarını sel sularının basmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı’ndan bilgilendirme yapıldı. Jandarma Komutanlığı, tarım arazilerinin sular altında kalmasında herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını, hayvanların tahliye edildiğini, suların da DSİ ve Karacabey Belediye ekipleri tarafından tahliyesine başlandığı bildirildi. Ayrıca 2 Ocak'ta DSİ'ye hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğu ve herhangi bir çalınan malzemenin bulunmadığı belirtildi. Karacabey Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatı ile işlemlerin başlatıldığı da duyuruldu.
Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),()
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