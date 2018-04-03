Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

Karacabey'de Pelikan sayımı başladı

BURSA Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliği ile bu yıl Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 'Karacabey Pelikan Sayımı' etkinliği başladı. Karacabey ilçesi kırsal Esentepe Mahallesi'nde başlayan etkinlikte, gündüz ilkokul ve...

Karacabey'de Pelikan sayımı başladı
BURSA Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliği ile bu yıl Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 'Karacabey Pelikan Sayımı' etkinliği başladı.
Karacabey ilçesi kırsal Esentepe Mahallesi'nde başlayan etkinlikte, gündüz ilkokul ve anasınıfı öğrencilerine eğitimler verildi. Eğitimde öğrencilere yaban hayatı ve kuşlar hakkında bilgiler verildi. Akşamüstü ise pelikan sayımı gerçekleştirildi. Gün boyu 200’e yakın pelikan sürüsü gözlemlendi. Yetkililer, göç dönemi olduğu için bu sayının az olduğunu, diğer günlerde ise bu sayının artmasının beklendiğini ifade etti.
Organizasyon kapsamında gözlemciler, Esentepe mevkiine hâkim bir tepeden pelikanların göçlerini dürbün ve teleskoplarla izlediler. Tüm doğaseverlere ve vatandaşların katılımına açık olan etkinlik için ülkenin dört bir yanından gözlemciler ve doğa bilimciler Karacabey’e geldi.
Yetkililer tarafından Türkiye'de Ak Pelikanlar üzerine bireysel olanların dışında ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştirildiği söylendi. Avrupa'da da göçmen kuşların popülasyonu ile ilgili ciddi bir veri kaydı olacağı için oldukça önemli olan sayımın diğer ülkelerin uzmanlarınca da yakından takip edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314