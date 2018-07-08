Karacabey'de model araç yarışları

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()- KARACABEY Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen ‘RC Model Araç Yarışları’ başladı. Türkiye’nin dört bir yanından, yüzlerce model araç tutkunu bir araya getiren yarışma, Öğretmenler Parkı içinde kurulan 10 dönümlük arazi üzerinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin dört bir yanından Karacabey'e gelen yarışmacılar, Öğretmenler Parkı içinde kurulan pistte bir araya geldi. Yarışmacılar, Asfalt araçlarından, off-road araçlarına, model uçaklardan, crewler ve drift araçlarına kadar çeşitli kategorilerde kıyasıya mücadele ediyor. 7’den 70’e herkese hitap eden etkinlikte, özellikle helikopter ve akrobasi uçaklarının nefes kesen gösterileri ve on-road ve off-road yarışları izleyicilerinden yoğun ilgi gördü.

İlçeye Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce adrenalin tutkununun geldiğini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediye olarak ilkleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Özkan, “Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ‘RC Model Araç Yarışları’nın bu yıl 2’ncisini düzenliyoruz. Bu yıl pistimizi büyüterek, onların istekleri doğrultusunda hazırladık. Türkiye’nin muhtelif illerinden gelen vatandaşlarımız var. Bizim Karacabey Belediyesi olarak farklı ve özgün her türlü etkinliğe kapımız açık. Karacabey’deki bu pist alanı Türkiye’nin hiçbir yerinde yok” dedi.

300 kişilik bir gruba ev sahipliği yapan etkinlikte model araç tutkunları, aileleriyle birlikte çadır kampı kurarak, gönüllerince eğlendikleri bir buluşma ortaya koydu. Grup üyelerinden Deniz Akın, "Türkiye’nin bütün bölgelerinden arkadaşlarla burada buluşma imkanı bulduk. İstanbul’dan Şanlıurfa’ya kadar her yerden gelen arkadaşlarımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük ve en profesyonel pistinin Karacabey’de olduğunu belirten RC tutkunu İlker Özcan Alarçit ise, “Karacabey’e İstanbul’dan geliyorum. 8 yıldır bu hobiyle uğraşıyorum. Türkiye’nin en güzel pisti burada. RC camiası olarak bu pisti yapan Karacabey Belediyesi’ne ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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