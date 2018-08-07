Karacabey'de alkollü mekanlar ilçe dışına taşınıyor

BURSA'nın Karacabey ilçesinde şehir içinde faaliyet gösteren içkili mekanlar şehir dışına taşınacak. Bu amaçla başlatılan proje kapsamında, içkili mekanlar için belirlenen arazide inşaata başlandı.

Karacabey Belediyesi tarafından hazırlanan projede, 24 dönümlük arazi üzerinde, her biri açık ve kapalı 482 metrekarelik 19 iş yeri bulunuyor. Ayrıca mevcut alanda, ortak kullanıma hizmet verecek bir taksi durağı, lokanta ve hazır yiyecek satan bölümlerin de yer alacağı kaydedildi. Karacabey Belediye Başkan AK Partili Ali Özkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlçemizde kronikleşen sorunlardan biri de şehir içerisindeki alkollü mekanlardı. Bu mekanların çalışma saatleri, gürültüleri ve orada çalışan personeliyle çevremize, ilçemize verdiği rahatsızlık şikayetlere neden oluyor. Bu soruna çözüm bulmak adına çeşitli kurumlarla, işletme sahipleriyle ve vatandaşlarla yaptığımız uzun süreli görüşmeler neticesinde bu mekanları Yeniköy yoluna, ilçenin dışına taşıma konusunda mutabakat sağladık. İnşaatlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yıl sonunda bu işletmeleri oraya taşımayı düşünüyoruz. Böylece Karacabeyimizde alkollü mekanlar belli bir bölgede toplanmış olup, şehir dışına aktarılmış olacak. Böylece kronikleşmiş bir sorunu da çözmüş olacağız. Bu proje diğer ilçelere de örnek olacak."



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