Karaca avlayan avcılara 13 bin TL ceza

KASTAMONU'da jandarma ekipleri tarafından avlanması yasak karacaları vurdukları tespit edilen 2 avcıya 13 bin TL para cezası kesilirken tüfeklerine de el konuldu.

Taşköprü İlçesi'ne bağlı Badem Bekdemir Köyü yakınlarında köylüler kaçak avcılık yaptıklarını tespit ettikleri kişiler hakkında jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avlandıkları iddia edilen kişilerin kaldığı evde arama yaptı. Evde yapılan aramada avlanması yasak olan karacaya ait etler bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan avcılara Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da avladıkları 3 karaca için 13 bin TL para cezası kesilerek 2 av tüfeğine el konuldu.



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