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Karaburun ve Menderes'te 72 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR'in Karaburun ve Menderes ilçelerinde, 2 ayrı botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen 72 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü saat 08.00'de gelen ihbarla, Karaburun ilçesi açıklarında bir grup kaçak...
GENEL 05.11.2019, 10:34
İZMİR'in Karaburun ve Menderes ilçelerinde, 2 ayrı botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen 72 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü saat 08.00'de gelen ihbarla, Karaburun ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 7'si kadın, 22'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi.
Aynı gün saat 23.24'te gelen ihbarla Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarındaki lastik botla bir grup kaçağın Yunan Adaları'na gitmeye çalıştığı bildirildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta da Suriye uyruklu 9'u erkek, 4'ü kadın, 17'si çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı. Toplam 72 göçmen kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü saat 08.00'de gelen ihbarla, Karaburun ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 7'si kadın, 22'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi.
Aynı gün saat 23.24'te gelen ihbarla Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarındaki lastik botla bir grup kaçağın Yunan Adaları'na gitmeye çalıştığı bildirildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta da Suriye uyruklu 9'u erkek, 4'ü kadın, 17'si çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı. Toplam 72 göçmen kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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