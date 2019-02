Karaburun'un simgesi nergislerin üretimi her yıl azalıyor

İZMİR'in Karaburun ilçesinde üretimi yapılan, kokusu ile meşhur nergis çiçeği üreticileri zorda. Karaburun'a bağlı Mordoğan Mahallesi'nde yakın zamana kadar geniş alanda yapılan nergis üretimi alanlarının günümüzde azaldığını söyleyen Bozköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Bozköy Mahalle Muhtarı Tamer Baba (66), üreticinin yavaş yavaş nergisten vazgeçtiğini söyledi.Tarlalarda, iplik solucanlar olarak bilinen nematodların, nergis çiçeğinin soğanının suyunu emdiklerini ve böylece üründe verimi düşürdüklerini aktaran Tamer Baba, "Mordoğan'da 40 yıl önce büyük çapta nergis üretimi yapılıyordu. O kadar büyük alanlar vardı ki, 'süper nergis tarlaları' denirdi. Şimdi kalmadı" dedi. 35 yıldır nergis çiçeklerinden elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağladığını aktaran Baba, zararlılarla mücadele edemediklerini, çünkü bunun için ciddi maddi imkan gerektiğini söyledi.'1500 BAĞDAN, 50 BAĞA DÜŞTÜ'Bozköy Mahallesi'nde bulunan 8 dekarlık alanda üretim yapan Tamer Baba, "Karaburun'un genelinde yaklaşık olarak 300-350 dekarlık alanda nergis üretimi yapılıyor. Ancak bu alanlar her yıl biraz daha daralıyor. Tek tek sapları bir araya getirerek, bunlardan bir demet (bağ) oluşturuyoruz. Bu bağda 50 tane nergis çiçeği yer alıyor. En çok verim aldığımız dönemde bin 500 adet bağ elde ediyorduk. Bu yıl yalnızca 50 bağ elde edebildim. Çünkü tarlada soğan kaybımız var. Bir de domuzlar var. Domuzlar gelip tarlayı eşeliyor. Soğan güneş görünce verimini kaybediyor. Bu da verim düşüklüğüne neden oluyor" dedi.Nergisleri, bağlar halinde kooperatif aracılığı ile sattıklarını anlatan Baba, "Bu çiçekleri içinde 50 tane olacak şekilde bir araya getirdikten sonra, pazarlıyoruz. Fiyatı bağ üzerinden yapılıyor. Bir demeti ilk çıktığında 30 liraya satılıyor. Ürün çoğaldığında 10 liraya kadar düşüyor" diye konuştu.'MADDİ KAYBIMIZ HER GEÇEN YIL ARTIYOR'Ürünün genelde iç piyasaya satıldığını aktaran Tamer Baba, "Genelde kooperatif kanalıyla İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa gibi kentlere satışı yapılıyor. Arz ve talebe göre bu satışlar değişiyor" dedi. Ürünün veriminin 3-4 kata kadar düştüğünün de altını çizen Baba, "Bu yıl verim çok düştü. Her yıl biraz daha azalıyor. Her geçen yıl biraz daha maddi kaybımız oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi zaman zaman destek amacıyla bizden çiçek alımları yaptı. Büyükşehir, gelecek yıl üreticiye soğan dağıtacak. Bu desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi'nin, verim düşüklüğü nedeniyle toprak analizi yaptırdığını da aktaran Baba, "Yapılan araştırmaların sonunda, potasyum ve kalsiyum gibi toprağın verimini arttıran şeylerin eksik olduğu görüldü. Biz bunu arttırmak için gelecek yıl gerekli önlemleri alacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Gelecek yılın üretici açısından daha iyi olmasını umut ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI