İZMİR’de Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) ilan edilen Karaburun- Çeşme Ildır Körfezi’ne yönelik yapılacak planlama çalışmaları hakkında ilk bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, ilçede artık kimsenin kafasına göre ev veya otel yapamayacağını, Karaburun’un planlı gelişeceğini söyledi. Turan, ilçenin 100 yıllık geleceğini garanti altına aldıklarını da belirterek, "Karaburun’un kafasına bir taç taktık, bunu zamanla anlayacaksınız" dedi.

Karaburun Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, yapılacak planlama çalışmalarına dair bilgi verdi. ÖÇKA kararının Karaburun için bir ödül olduğunu belirten Turan, "Bu karar yaşamdan yanadır. Karaburun Yarımadası korundukça daha da değerlenecek. Planlama çalışmalarının altlığını oluşturacak biyoçeşitlilik araştırması iki yıllık bir süreci kapsıyor. Denizel ve karasal alanlarda bilimsel araştırmalar yapılacak" dedi.

'100 YILLIK GELECEĞİNİ GARANTİ ALTINA ALDIK'

16 adet ÖÇKA alanını yönettiklerini açıklayan Ümit Turan, Karaburun’un 100 yıllık geleceğini garanti altına aldıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Bu alanlardaki yerel yönetimleri, muhtarları, kent konseylerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyoruz. Deneyimleri paylaşıyoruz ve bunu aralıklarla yapıyoruz. Karaburun’u da bu süreçlere dahil edeceğiz. Sizleri de dinleyeceğiz. Karaburun’un ÖÇKA ilan sürecinde bütün kurumlarla görüşüldü. Karaburun’un 100 yıllık geleceğini garanti altına aldık. Bundan sonra planları İzmir Büyükşehir Belediyesi yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylayacak. Teknik ekip gücümüz var. Karaburun Belediye Başkanı bu süreçte en çok koşturacak kişi olacak. Bu süreci iyi yönetmek ve iletişim çok önemli."

'KARABURUN PLANLI GELİŞECEK'

İzmir'in doğal sit alanlarının çok zengin olduğuna dikkat çeken Ümit Turan, "Karaburun da öyle. Bu özellik planlama süreçlerine olumlu anlamda yansıyacaktır. ÖÇKA ilan edilen alanlarla karşılaştırma yapmanızı isteriz. Eski Foça ile Yeni Foça, Datça ile Kuşadası gibi. Karaburun’un kafasına bir taç taktık. Bunu zamanla anlayacaksınız. Karaburun 16 mahallesiyle, 10 bin nüfusu ile çok avantajlı bir bölge. Karaburun’da herkes kafasına göre ‘ev ya da otel yapabilirim’ diyemeyecek, ilçe bundan sonra planlı gelişecek. Karaburun’da kendinizi özel hissedeceksiniz. ÖÇKA ilan edilen yerlerde kitle turizmi yapılamaz, ekoturizm uygulamaları geçerli olur. Karaburun’da da bu böyle olacak. Bütün kurumlarla Karaburun’a destek vereceğiz" dedi.



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