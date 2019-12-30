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Karaburun'da vatandaşlar dev dalgaların fotoğrafını çekti
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan fırtına etkisini akşam saatlerine doğru daha da artırdı. Fırtınayla birlikte sıcaklık değerleri de düştü. Arnavutköy'e bağlı Karaburun'da denizde dev dalgalar oluştu. Sahile gelen bazı vatandaşlar...
GENEL 30.12.2019, 18:19
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan fırtına etkisini akşam saatlerine doğru daha da artırdı. Fırtınayla birlikte sıcaklık değerleri de düştü. Arnavutköy'e bağlı Karaburun'da denizde dev dalgalar oluştu. Sahile gelen bazı vatandaşlar oluşan dev dalgaların fotoğrafını çekti. 'Turuncu' alarmın verildiği kentte fırtınanın Salı günü sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
(FOTOĞRAF)
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