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Karaburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepki

İZMİR'in Karaburun ilçesinin kırsal Yaylaköy Mahallesi'nde, Lodos Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulması planlanan 37 türbinli ek rüzgar enerjisi santrali (RES) için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen kamulaştırma kararı...

Karaburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepki
İZMİR'in Karaburun ilçesinin kırsal Yaylaköy Mahallesi'nde, Lodos Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulması planlanan 37 türbinli ek rüzgar enerjisi santrali (RES) için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen kamulaştırma kararı tepkilere neden oldu. Karar köylülere tebliği edilirken, Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Yurttaş Davacıları, hukuk mücadelesi başlatacaklarını duyurdu.
Lodos Elektrik Üretim A.Ş., geçmiş yıllarda Karaburun'un Yaylaköy Mahallesi'ne 50 türbinli RES kurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, itirazlara rağmen, şirkete, farklı zamanlarda 3 kez, ek 37 türbin için ÇED olumlu kararı verdi. Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Yurttaş Davacıları çatısı altında bir araya gelen vatandaşlar, ÇED olumlu kararına karşı dava açtı. Açılan davalar sonucunda mahkeme, proje için verilen ÇED olumlu kararları ve üretim lisansını iptal etti. Ancak, bakanlık aynı şirkete aynı proje için 4'üncü kez ÇED olumlu kararı verdi. Karaburun Yurttaş Davacıları, ÇED olumlu kararının iptali için geçen 28 Şubat'ta İzmir İdare Mahkemesi'ne 4'üncü kez dava açtı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, açılan davadan 1 gün sonra yani 1 Mart 2018 tarihinde verdiği kararla, Karaburun RES Projesi üretim tesisine 39 yıl, 2 ay, 28 gün süre ile faaliyette bulunabilmesi için üretim lisansı verdi.
Lisans kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 29 Mart 2018 tarihli bir başka kararı ile de Karaburun RES Projesi üretim tesislerinin kurulması için Yaylaköy'deki taşınmaz malların 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi gereğince kamulaştırılmasında kamu yararı bulunduğuna karar verdi. Bu ikinci karar, Karaburun Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü aracılığıyla, Yaylaköy Mahallesi'ndeki taşınmaz sahiplerine geçen Mayıs ayında tebliğ edildi.
Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Yurttaş Davacıları, Karaburun'da köylüye ait arazilerin 'kamu yararı' gerekçesinin arkasına sığınılarak kamulaştırılmak istendiğini öne sürüp, bu duruma tepki gösterdi, yasal haklarını sonuna kadar kullanarak hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı. Açıklamada, Karaburun RES Projesi'ne karşı başlatılan mücadelenin 4'üncü yılına girdiği de vurgulandı.

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