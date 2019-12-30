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Karaburun'da fırtına; dev dalgalar oluştu
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Özellikle Karadeniz'e kıyı ilçelerin mahallelerinde fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Arnavutköy'e bağlı Karaburun Mahallesinde fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar...
GENEL 30.12.2019, 11:59
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Özellikle Karadeniz'e kıyı ilçelerin mahallelerinde fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Arnavutköy'e bağlı Karaburun Mahallesinde fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kategoride uyarı yayınladığı İstanbul'da fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
(FOTOĞRAF)
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