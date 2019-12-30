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Karaburun'da fırtına; dev dalgalar oluştu (1)
Semih ÇALIŞKAN-Güven USTA/İSTANBUL () İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Karaburun'da dev dalgalar oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak olan fırtınanın...
GENEL 30.12.2019, 10:53
Semih ÇALIŞKAN-Güven USTA/İSTANBUL () İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Karaburun'da dev dalgalar oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak olan fırtınanın etkili olacağını duyurulmuştu. Meteorolojinin uyasının ardından İstanbul'da fırtına etkili oluyor. Karaburun'da da etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.
(FOTOĞRAF)
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