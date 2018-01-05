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Karaburun'da çevrecileri sevindiren karar

İZMİR Karaburun ilçesinde dekoratif taş ocağı üretimi için açılan ocak için verilen 'Çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir' raporu için, yerel mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bu karara itiraz edip temyize giden...

Karaburun'da çevrecileri sevindiren karar
İZMİR Karaburun ilçesinde dekoratif taş ocağı üretimi için açılan ocak için verilen 'Çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir' raporu için, yerel mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bu karara itiraz edip temyize giden İzmir Valiliği'ne Danıştay 14'üncü daireden ret kararı geldi, yerel mahkemenin kararı onandı.
Karaburun Eğlenhoca Mahallesi'ne 800 metre uzaklıkta dekoratif taş ocağı açılması için Valilik tarafından 'ÇED gerekli değildir' raporu verildi. Kösedere ve İnecik mahallelerindeki zeytinliklere 100 metre uzaklıktaki taş ocağının kapatılması için çevreciler, dava açtı. İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi, 'ÇED gerekli değildir' raporu için yürütmeye durdurma kararı verdi. Bu gelişme üzerine İzmir Valiliği, karara itiraz etti. İtirazı görüşen Danıştay 14'üncü Dairesi, Valiliğin talebini reddetti, yerel mahkemenin kararını onadı. Gerekçeli kararda, "İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi'nin kararı ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına oybirliğiyle karar verildi" denildi.
Karar çevrecilerde büyük sevinç yaşattı. Karaburun Kent Konseyi adına yapılan açıklamada, "Zeytinimizi, keçimizi, doğamızı kısacası Karaburun'da yaşama hakkımızı savunuyoruz. Hep birlikte güçlüyüz" ifadeleri kullanıldı.

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