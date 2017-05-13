Karaburun'da balık çiftliği eylemi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'in Karaburun İlçesi'nde, özel bir şirket tarafından balık çiftliği kurulmak istenmesine tepki gösteren vatandaşlar, Karaburun Kent Konseyi öncülüğünde eylem yaptı.

Karaburun'daki Bodrum Koyu'nda bugün düzenlenen eylemde, özel bir şirket tarafından Karaburun Merkez Mimoza Koyu'ndan Kaynarpınar Mevkii'ne kadar olan alana yapılmak istenen balık çiftliği projesi protesto edildi. Eyleme Karaburun Kent Konseyi Doğa Koruma Çalışma Grubu, Sualtı Araştırmaları Derneği, Yarımada Su Ürünleri Kooperatifi, dalış kulüpleri üyeleri ve vatandaşlardan oluşan 300 kişi katıldı. Eyleme, Karaburunlu balıkçılar da denizden tekneleriyle destek verdi. Grup, 'Denizlerimiz tükenmesin', 'Denizime toprağıma havama dokunma' ve 'Potansiyel alan belirlerken yereli unutma' yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Çiğdem Akçura şunları söyledi:

"Gerence Körfezi'nden Badembükü Mevkii'ne kadar kıyıları, denizleri balık çiftlikleri ile işgal edilen Karaburun'da, yeni bir balık çiftliği kurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci devam ediyor. Söz konusu balık çiftliği, Karaburun Merkez Mimoza Koyu ile Kaynarpınar Mevkii'ne kadar olan 20 kilometrelik kıyı şeridi ile 3 milyon 870 bin metrekare deniz alanında çok değerli bir doğa ve turizm bölgesine kurulmak isteniyor. Karaburunlular, bugün yine tüm bileşenleriyle birlikte bu balık çiftliği projesine izin vermeyeceklerini duyurmak; denizlerini, deniz canlılarını, kıyılarını, doğayı, kıyı balıkçılığını ve turizmini korumak için Karaburun'da balık çiftliğine dur demek için toplandı. Mavi bayraklı plajlarımızın ve bakir koylarımızın işgal edilmesine, balık çiftliklerinin turizmi yok etmesine, kıyı ve dalyan balıkçılığını baltalanmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizin de imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan akdeniz fokunun üreme ve yaşam alanlarını koruyacağız. Karaburunlular olarak yarımadamızın özel çevre koruma alanı ilan edilmesi için bekleyen bakanlar kurulu kararının ivedilikle çıkarılmasını istiyoruz."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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