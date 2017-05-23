Karabulut'tan Vatikan'a Aziz Nikolas tepkisi

NOEL Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut, Antalya-Demre'den 1087 yılında din adamları tarafından İtalya-Bari'ye kaçırılan Aziz Nikolas'a ait kemiklerin, Moskova'da Kurtarıcı İsa Kilisesi'nde sergilenmesinin, 930 yıl sonra Aziz Nikolas'a yapılan ikinci haksızlık olduğunu kaydetti.Muammer Karabulut, mezarı parçalanarak 9 Mayıs 1087 tarihinde çalınan Aziz Nikolas'ın kemiklerinin 20-21 Mayıs günlerinde Bari'ye getirilişini kutlayan Vatikan'ın, bu kez aynı tarihlerde kemiklerin bir kısmını Rusya'ya götürerek sergilemesinin büyük saygısızlık olduğunu belirtti. Karabulut, şöyle dedi:"Vatikan'dan 1995 yılından itibaren istediğimiz Aziz Nikolas'ın kemiklerinden sol kaburga kemiğinin Moskova'da sergilenmesi, daha önce yaşadığı topraklardan çalınarak götürülmesinden farksızdır. Vatikan oldu olacak Aziz Nikolas'ın diğer kemiklerini, 'her parçası kutsaldır' gerekçesiyle gelecek mayıs ayında da dünyanın başka başkentlerinde bulunan diğer kiliselere yollasın. Onları tekrar toplasın ve Bari'deki mezarına tekrar koysun. Böylelikle Noel Baba'nın kemikleri dünyayı dolaşsın. Vatikan'ın Noel Baba'nın kemikleri ile menfaat sağlama uğraşı, geçmişte Bari ile Venedik arasındaki rekabet ile haç ziyaretlerinin Bari'ye yönelmesini sağlamak ise bugün de Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas kemikleri ile Doğu kiliseleri ile işbirliğini güçlendirmektir. Her ikisinde de dini olmayan, siyasi ve maddi menfaatler söz konusudur. Tüm bunlar yaşanırken, Vatikan'ın hala dünyaca sevilen ve saygı duyulan Aziz Nikolas'a ait kemiklerin, yaşadığı yer olan Antalya-Demre'de olması gerektiği konusunda bir açıklama yapmamasını da tarihten gelen saygısızlığın devamı olarak değerlendiriyoruz."

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