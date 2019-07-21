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Karabük’te ‘drone’lu emniyet kemeri uygulaması

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () – KARABÜK’te, emniyet kemeri takmayan sürücüler ‘drone’ ile tespit edildi. 4 saat süren denetimlerde emniyet kemeri takmadıkları belirlenen 75 sürücüye toplam 8 bin 100 TL para cezası kesildi. Karabük Emniyet...

Karabük’te ‘drone’lu emniyet kemeri uygulaması

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () – KARABÜK’te, emniyet kemeri takmayan sürücüler ‘drone’ ile tespit edildi. 4 saat süren denetimlerde emniyet kemeri takmadıkları belirlenen 75 sürücüye toplam 8 bin 100 TL para cezası kesildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısından geçen D-755 karayolunda drone destekli emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yaklaşık 4 saat süren denetimde havadan alınan görüntüler ile emniyet kemeri takmadıkları tespit edilen 75 sürücüye toplam 8 bin 100 TL para cezası kesildi. Ceza yazılan bir sürücü ’Yakalanmışız bir yerden. Takmamıştım, yalan söylemenin bir anlamı yok’ diye konuşurken, diğer bir sürücü ‘Eşimle birlikte 1 kilometre mesafedeki cenazeden geliyorum. Bacanak vefat etti. Onun üzüntüsüyle unutmuşum takmayı’’ dedi. Bir sürücünün babası ise, "Drone yanlış gösteriyor. Cezaya itiraz edeceğim’’ diye konuşurken ceza yazan polis, "Drone bize yanlış gösteriyorsa mahkeme onu düzeltir" diyerek cezaya itiraz için mahkemeye başvurabileceğini belirtti.

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