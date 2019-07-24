Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Karabük’te ‘Drone’ ile kırmızı ışık denetimi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK’te, trafik ekiplerinin drone ile yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 60 sürücüye 14 bin 100 TL ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri,...

Karabük’te ‘Drone’ ile kırmızı ışık denetimi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK’te, trafik ekiplerinin drone ile yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 60 sürücüye 14 bin 100 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin 2 noktasındaki kavşaklarda drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drone ile tespit edildi. Yaklaşık 4 saat süren denetimlerde 60 sürücüye toplam 14 bin 100 TL ceza kesildi. F.K., kendisine ceza yazan polise, sarı ışıkta geçtiğini ileri sürerek, "Kırmızı ışıkta niye geçeyim ben. Bunun cezasının olduğunu biliyorum.’’ itirazında bulundu. 

FOTOĞRAFLI 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.