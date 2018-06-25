Karabük’te Ak Parti 2, CHP 1 milletvekilliği aldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Ak Parti 2, CHP 1 milletvekilliği kazandı. CHP, Karabük'te ilk defa milletvekili çıkardı.

Karabük'ün 2 olan vekil sayısı bi seçimde 3'e yükseldi. Daha önce 2 milletvekilliğini Ak Parti kazanırken, bu seçimde ise kesin olmayan sonuçlara göre Ak Parti'den Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP'den ise Hüseyin Avni Aksoy milletvekili seçildi. CHP, Karabük'te ilk defa milletvekili çıkardı.

Cumhur Ünal: 1966 yılında Karabük’te doğdu. Hacettepe Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu. Mali müşavir. AK Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2007 yılında AK Parti Karabük Milletvekili oldu. Milletvekilliği görev süresinin sona ermesinden sonra AK Parti İl Koordinatörlüğü görevini üstlendi. 2 çocuk babası.

Niyazi Güneş: 1953 Karabük doğumlu. Bursa Yüksek İslam Enstitüsü mezunu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan emekli oldu. Evli, 3 çocuk babası. Arapça bilmektedir.

Hüseyin Avni Aksoy: 1956 Safranbolu doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim dalında ihtisasını yaptı. Evli, 1 çocuk babası.