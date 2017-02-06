Karabük Üniversitesi'nde öğrencilere çorbalı karşılama

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nin ilk ders gününde öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Karabük Üniversitesi'nde ikinci dönemin ilk gününde öğrencilere çorba ikram edildi. Rektör Prof.Dr. Refik Polat, kampüs girişinde kurulan standın başına geçerek kazanlardaki çorbaları bardaklara doldurup öğrencilere verdi. Öğrencilerle sohbet eden Prof.Dr. Polat, dekanlar, akademik ve idari personele de çorba ikramında bulundu.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, üniversite olarak ikinci dönemin başlangıcında sıcak bir karşılama yapmak istedikleri öğrencilere ve çalışanlara çorba ikramında bulunduklarını söyledi. Polat, şöyle dedi:

"Umarım 2’nci dönem öğrencilerimiz için hayırlı ve başarılı olur. Öğrencilerimizin başarıyı yakalamaları için sosyal imkanlarını iyileştirmek gerekiyor. Bunun için üniversite ve rektörlük olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Öğrencilerimize bu mesajı vermiş olduk. İnşallah bundan sonra her daim öğrencilerimizin yanındayız. Bundan sonraki günlerde de sabahları çorba ikramı yapmayı planlıyoruz."



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