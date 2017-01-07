Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

Karabük'ten Halep'e 3 TIR insani yardım malzemesi

KARABÜK'te, İl Müftülüğü'nce başlatılan 'Halep'te insanlık ölmesin' yardım kampanyası kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 3 TIR törenle uğurlandı. Kampanyada toplanan 27 ton gıda maddesi, 700 battaniye, 2500...

Karabük'ten Halep'e 3 TIR insani yardım malzemesi
KARABÜK'te, İl Müftülüğü'nce başlatılan 'Halep'te insanlık ölmesin' yardım kampanyası kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 3 TIR törenle uğurlandı.
Kampanyada toplanan 27 ton gıda maddesi, 700 battaniye, 2500 elbise, 700 çift ayakkabı, 30 koli temizlik maddesi TIR’lara yüklendi. Kent Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, Halep’te büyük bir dram ve zulüm yaşandığını söyledi. Aktaş, "Ülkemizin genelinde olduğu gibi ilimizde de bütün sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları yurdunu terk eden Halepli Müslüman kardeşlerimize yardım için seferberlik başlattı. Çok ciddi miktarda yardımlar gönderildi. O kampanyalardan birisini de burada gerçekleştirdik. Bu yardıma vesile oldukları için müftülük çalışanlarına ve kampanyaya destek veren Karabüklü hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Rabbimden bu İslam coğrafyasındaki acıyı, gözyaşını bir an önce dindirmesini, Müslümanları birlik ve beraberlik içerisinde bir araya getirmesini niyaz ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından TIR'lar, yardım malzemelerini Halep'e ulaştırmak üzere yola çıktı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55