Karabük'teki şehitleri anma töreninde şehit annesinden duygulandıran sözler

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. 'Zeytin Dalı Harekatı' şehidi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülker Akpınar, "Evlatsız olunur, eşsiz de olunur, anne ve babasız da olunur; ama asla ve asla vatansız olunmaz" diyerek, töreni katılanları duygulandırdı.

Beşbinevler Şehitliği'nde yapılan törene Vali Kemal Çeber, AK Parti Karabük milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ile Burhanettin Uysal, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ile Karabüklüler katıldı. Şehitliğe çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra 3 el saygı atışı yapıldı.

Törene, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülker Akpınar da katıldı. Anne Akpınar, törende yaptığı konuşmada, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den Afrin'e, zalimin zulmünden mazlumu kurtarmak için vatan, namus ve mukaddesat uğruna mücadele eden, bu uğurda kan döken şehit ve gazilerin kahramanlık ve fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Konuşmasıyla törene katılanları duygulandıran anne Akpınar, gösterilen azim ve mücadelenin kendilerine ve kendilerinden sonra gelecek nesillere yol göstereceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bizler asla unutmamalıyız, bizler Seyit Onbaşıların, Nene Hatunların, Şerife bacıların, Kara Fatmaların, Halime Çavuşların ve nice şehit olan ecdadın torunlarıyız. Şairimizin dediği gibi 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğurunda ölen varsa vatandır'. Bu yüzden Rabb'im bizim birliğimizi daim etsin. Bizleri vatansız, bayraksız, ezansız bırakmasın. Evlatsız olunur, bugün benim oğlumun gidişinin 40'ıncı günü. Eşsiz de olunur, anne ve babasız da olunur; ama asla ve asla vatansız olunmaz. Bizleri bu büyük zaferi ve gururu nasip eden Yüce Allah'a hamdediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle şükranla anıyoruz. Ben bir şehit annesi olmaktan gurur duyuyorum. Rabb'im birliğimizi daim etsin, bizleri vatansız bırakmasın."

Öğrencilerin şiirlerini okuması ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Tören sonunda belediye bandosu eşliğinde Yüzüncü Yıl Kültür Merkezi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Karabük- Safranbolu Doğa ve Otomobil Sporları Arama Kurtarma Kulübü üyeleri, arazi araçlarıyla katılırken, taksiciler ve dolmuş sürücüleri de destek verdi. Güzergah üzerindeki evlerinin balkon ve pencerelerine çıkanlar da cep telefonlarının kameralarıyla yürüyüşü görüntülemeye çalışıp, sevgi gösterilerinde bulundu.



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