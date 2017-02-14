Karabük'te yaralı şahin ve balıkçıl tedaviye alındı

KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde yaralı bulunan balıkçıl kuş ile şahin, veteriner hekim gözetiminde tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Bostanbükü Köyü’nden geçen Araç Çayı kenarında oynayan çocuklar, buldukları yaralı balıkçılı köy muhtarı Yaşar Başaran’a götürdü. Muhtarın haber vermesi üzerine gelen Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sağ kanadı kırık yaralı balıkçılı ilçedeki veteriner kliniğine götürdü. 10 gün önce Karabük-Zonguldak arasındaki demir yolunda çalışan işçiler tarafından ormanlık alanda yaralı bulunan şahinin de aynı klinikte tedavisi sürüyor. Veteriner hekim İlker Başdağ, balıkçıl kuşun sağ kanadında kırık, şahinin de sol kanat uçlarında kırıkları olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Balıkçılın kanaması kontrol altına alındı. Ortopedik bir uygulama yapacağzı. Kırık hatları birbirinden ayrıldığı için platin uygulaması yapacağız. Yaklaşık 1 ay sonra sağlığına kavuşacak ve doğal yaşamına bırakacağız. Şahinin ise sol kanattaki kırık uçları birleştirdik. Sağılığına hızla kavuşuyor. Yaklaşık 2 hafta sonra tamamen iyileşerek doğal yaşamına bırakacağız."



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