Karabük'te sokak hayvanlarına yem

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK’te, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Karabük Belediyesi Veteriner Hekimliği'nce sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarında beslenme ve su odakları oluşturdu. Ekipler, beslenme odaklarına yem bırakarak soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına besin desteği sağladı. Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’nde kalan 40 kedi ve köpek ise elektrikli ısıtıcılar ile soğuktan korunuyor.

Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Veteriner Hekimi Selim Korkmaz, sahipsiz hayvanların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için yapılan çalışmaların mevsim şartlarının normale dönünceye kadar devam edeceğini söyledi.

Sokak hayvanlarının soğuk kış şartlarından etkilenmemesi için düzenli olarak beslenmelerine dikkat çeken Korkmaz, şöyle dedi:

"Belli noktalarda beslenme ve su odaklarımıza günlük mama takviyesi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmasını istiyoruz. Kış aylarında yemek artıklarını sokak hayvanlarının ulaşabileceği alanlara bırakmak her vatandaşın yapabileceği bir katkıdır. Biz belediye olarak çalışmalarımızı hayvan koruma derneklerinde görev yapan arkadaşlarla yürütmekteyiz."

FOTOĞRAFLI