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Karabük'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı

KARABÜK’te, akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar yağmura aldırış etmeden...

GENEL 18.10.2019, 20:43
Karabük'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı
KARABÜK’te, akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar yağmura aldırış etmeden şimşeklerin gökyüzündeki dansını izleyip cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

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