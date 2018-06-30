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Karabük'te sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK'te, yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak ve dolu yağışında yollar göle dönerken, pazar yerinde tezgah açan esnaf zor durumda kaldı. Kentte saat 15.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 20 dakika...

Karabük'te sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK'te, yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak ve dolu yağışında yollar göle dönerken, pazar yerinde tezgah açan esnaf zor durumda kaldı.
Kentte saat 15.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren gök gürültülü sağanak ve yaklaşık 3 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Trafiği felce uğratan yağış nedeniyle araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. 100. Yıl Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç iş makinesiyle yoldan kaldırıldı. Bazı sürücüler araçlarını örtüyle doludan korumaya çalıştı, araçlarının zarar görüp görmediğini inceledi. İş yeri sahipleri dükkanlarına su girmemesi için mücadele etti.
PAZAR YERİ GÖLE DÖNDÜ
Özellikle 1003 Nolu Cadde'den taşan sular alt taraftaki pazar yerinin bazı bölümlerinin sularla kaplanmasına neden oldu. Vatandaşlar ellerinde pazar poşetleriyle su birikintilerinden atlamak zorunda kaldı. Tezgahları ve ayakları su içinde kalan pazarcılardan bazıları duruma aldırış etmeden satışlarına devam ederken, bazıları da tezgahlarını erkenden toplamak zorunda kaldı. Mısır tezgahının üzerine mahsur kaldığını söyleyen Ali Koç, itfaiyenin olmamasına tepki gösterdi. Rüzgar nedeniyle yıkılan çadırın tutan parçanın yüzüne çarpması sonucu yaralanan Orhan Güven ise, "Birazdan hastaneye giderim. Malımızı korumak için ıslandık ve yaralandık" dedi.
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