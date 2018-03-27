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Karabük'te öğretmenler 'performans' sistemini protesto etti

KARABÜK'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde dövizler açarak toplanan yaklaşık 150 öğretmen, 'Öğretmen Performans Sistemi'ni protesto etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan yaklaşık 150 öğretmen, 'Yüz...

Karabük'te öğretmenler 'performans' sistemini protesto etti
KARABÜK'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde dövizler açarak toplanan yaklaşık 150 öğretmen, 'Öğretmen Performans Sistemi'ni protesto etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan yaklaşık 150 öğretmen, 'Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirme', 'Performansa hayır', 'Öğretmenine değer ver', 'Şiddete dur de' yazılı dövizler açarak, 'Öğretmen Performans Sistemi'ni protesto etti. Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Zeki Öz yaptığı konuşmada, "Performans değerlendirmesinin, herhangi bir analizin sonucu olmadığı gibi, neye hizmet ettiği de belli değildir. Motive etmek yerine, olan motivasyonu bitireceği kesindir. Bakanlığın aceleci ve plansız bir tavırla, hukuki ve kanuni dayanağı olmayan performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki gereksiz ısrarı, hatalara ve mağduriyetlere yol açacaktır" dedi.
Öğretmenlere yönelik şiddete değinen Öz, "Şiddetin aileden sokağa ve çalışma ortamına kadar hayatın her alanında gözleniyor oluşu, sağlıksız bir gidişatı işaret etmektedir" diye konuştu.

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