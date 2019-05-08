Karabük'te mayıs karı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK’ün Ovacık ilçesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bölgede yaşayanlar, Mayıs ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.

Yaylada büyükbaş hayvanlarını otlatırken kar yağışı sürprizi ile karşılaşan Orhan Demir, cep telefonu kamerasıyla anı ölümsüzleştirdi. Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Demir, "Maşallah güzel yağıyor. Beşinci ayın 8’i. Böyle akşama kadar yağarsa 1 metreyi geçecek herhalde. Telefon kar oldu artık yeter" dedi.



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