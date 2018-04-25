Karabük'te '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' yapıldı

Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi'nce düzenlenen program, Üniversite Mahallesi'ndeki Sevgi Pınarı Camii'nde sabah namazıyla başladı. Şehitler için yapılan duaların ardından cami önünde katılımcılara ekmek ve yarma çorbası ikram edildi. Yaklaşık 200 kişi, Türk bayraklarıyla 5000 Evler Şehitler Mezarlığı'na yürüdü. Kur'an-ı Kerim okunmasının ve dua edilmesinin ardından konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, "Anadolu coğrafyasına çekilen vatan erleri, o günlerde yaşadıkları acı hatıraları bu milletin Anadolu'da yaşayan fertlerine yaşatmamak için komutanından subayına en kıdemsiz acemi erine kadar acemi birliğinde ant içtiler. Bizler sağ oldukça bu topraklardan çekilecek noktamız yok dediler ve bunu Çanakkale'de en güzel örneği ile sergilediler. Aziz şehitlerimizi bu önemli günde bir kez daha anıyoruz, hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.



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