Karabatak'ın avlanma anı

DENİZ ve sulak alanların usta avcısı karabatak kuşunun sahilden 300 metre açıkta yakaladığı yılan balığını yemek için verdiği mücadele, objektifine yansıdı.Bodrum'un Torba Mahallesi Koyu'nda karadan 300 metre açıkta uçarken denize dalış yaparak yaklaşık 80 santimetre uzunluğundaki yılan balığını yakalayan karabatak kuşu, yiyeceğini mideye indirmeye başladı. Karabatak'ın yutmaya, yılan balığının ise kurtulmaya çalışırken ortaya koyduğu doğadaki vahşi mücadele objektifine yansıdı. Karabatak kuşu, yılan balığını yaklaşık 4 dakika içinde yuttu. O anlarda denizin üzerinde dimdik duran ve balığın bir bölümü ağzında yarısı dışında görülen Karabatak kuşunun avıyla mücadelesi ilginç görüntüler ortaya koydu.FOTOĞRAFLI