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Kara saplanan ambulanstaki hasta, 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

SİİRT'in Pervari ilçesinde ateşi yükselen Feyruz Ertem (35), köye gelen sağlık görevlilerince hastaneye götürülürken, ambulans kar nedeniyle yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik kar temizleme çalışmasının ardından Ertem,...

Kara saplanan ambulanstaki hasta, 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
SİİRT'in Pervari ilçesinde ateşi yükselen Feyruz Ertem (35), köye gelen sağlık görevlilerince hastaneye götürülürken, ambulans kar nedeniyle yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik kar temizleme çalışmasının ardından Ertem, hastaneye ulaştırıldı.
Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Düğüncüler köyünde oturan Feyruz Ertem'in ateşinin yükselmesi üzerine yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ertem'i ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne götürmek için yola çıktı. Ambulans bir süre sonra kar nedeniyle yolda kaldı. Sağlık ekipleri durumu Siirt İl Özel İdaresi'ne bildirdi. Olay yerine gelen karla mücadele ekipleri, 3 saatlik çalışmanın ardından yolu açtı. Feyruz Ertem, 3 saatlik uğraşın ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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