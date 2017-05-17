Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianame Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sincan Cezaevi Kampüsü içindeki salonda görülecek olan davaya 31 Temmuz'da başlanacak. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik'in yöneteceği davada 3'ü sivil olmak üzere 155 sanık bulunuyor.
Kara Havacılık Komutanlığı iddianamesi kabul edildi
KARA Havacılık Komutanlığında meydana gelen eylemlere ilişkin 155 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Duruşmalar 31 Temmuzda Sincan'da görülmüye başlanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca,...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 16:09
KARA Havacılık Komutanlığında meydana gelen eylemlere ilişkin 155 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Duruşmalar 31 Temmuzda Sincan'da görülmüye başlanacak.
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