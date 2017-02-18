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Kar yolu kapadı, hastaya 8 saatte ulaşıldı

Muhammet KAÇAR/PAZAR (Rize), () - RİZE’nin Pazar İlçesi’nde yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanan Akbucak Köyü’ndeki evinde rahatsızlanan kronik akciğer hastası 70 yaşındaki Emin Algör, 8 saat süren çalışmanın ardından...

Kar yolu kapadı, hastaya 8 saatte ulaşıldı

Muhammet KAÇAR/PAZAR (Rize), () - RİZE’nin Pazar İlçesi’nde yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanan Akbucak Köyü’ndeki evinde rahatsızlanan kronik akciğer hastası 70 yaşındaki Emin Algör, 8 saat süren çalışmanın ardından paletli kar ambulansı ile alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Akbucak Köyü’ndeki evinde nefes darlığı şikayeti çeken Emin Algör için yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri, hastaya ulaşmak için paletli ambulans ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerini (UMKE) görevlendirdi. Ekipler, 25 kilometre uzaklıktaki köye 8 saatlik çalışma sonrasında ulaştı. UMKE ekipleri tarafından evinde ilk müdahalesi yapılan Algör, köylülerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla paletli kar ambulansına taşındı. Algör, sevk edildiği Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Köy Muhtarı Kadir Kocaman, sağlık ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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