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Kar yağmayınca okulun bahçesine kamyonlarla kar getirdi

İZMİR, () - İZMİR'in Ödemiş Belediyesi, ilçe merkezine kar yağmayınca çocuklar kartopu oynasın diye iki kampon karı okulun bahçesine getirdi. Öğrenciler kar topu oynamanın mutluluğunu yaşadı. Tüm yurt genelinde etkili olan kar yağışı...

Kar yağmayınca okulun bahçesine kamyonlarla kar getirdi

İZMİR, () - İZMİR'in Ödemiş Belediyesi, ilçe merkezine kar yağmayınca çocuklar kartopu oynasın diye iki kampon karı okulun bahçesine getirdi. Öğrenciler kar topu oynamanın mutluluğunu yaşadı.
Tüm yurt genelinde etkili olan kar yağışı Ödemiş’in yüksek kesimlerinde de görüldü. İlçe merkezi ile komşu il ve ilçelerden birçok aile hafta sonu Gölcük, Bozdağ gibi kar yağışı olan bölgelerde geçirmeyi tercih etti. Ödemiş Belediyesi, ilçe merkezinden yüksek bölgelere gidemeyen öğrenciler için kamyonlarla kar getirdi. İstiklal ve İnönü İlköğretim Okulu bahçesine dökülen kar sayesinde, öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi. Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem, "İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı çok etkili olsa da ilçe merkezine kar yağmadı. Hafta sonu birçok aile kar topu oynamak için gezintiye çıktı. Kar topu oynama imkanı bulamayan öğrencilerimizin hayali gerçekleştirmek istedik. Belki de birçoğu ilk kez kar gördü. Onların sevinçleri bizleri çok mutlu etti" dedi.

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