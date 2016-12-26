Kar yağışı, Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı

TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.

Bolu Dağı'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde aralıklarla devam etti. Zaman zaman yoğun şekilde yağan kar zeminde etkili oldu. Özellikle D-100 Karayolu'nda, zeminin yer yer beyazlamasına yol açan kar sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekiplerinin küreme araçlarıyla yaptığı temizlik ve tuzlama çalışması sonucu ulaşım aksamadı. Karanlıkdere ile Seymenler Mevkii'nde sürücüleri yavaşlatan kar ile birlikte sis de etkili oldu. Bu bölgelerde görüş uzaklığı 20 metreye kadar düştü. Sis lambaları yakılarak görüş uzaklığı açılmaya çalışıldı. Karayolları ekipleri TEM'de kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bolu Dağı Tüneli Mevkii'nde sürücüler elektronik tabelalar ile kar yağışına karşı yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de güzergahta önlemlerini artırdı.



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