Kar ve soğukta aç kalan keklikleri köylüler korumaya aldı

MUŞ'ta bu yıl karın fazla yağması ve aşırı soğuklardan etkilenen ve aç kalan keklikleri, köylüler korumaya aldı.



Varto İlçesi'ne bağlı Karaköy'de kekliklerin yoğun olarak bulunduğu bölge, köylüler tarafından koruma altına alınarak kaçak avcılar yaklaştırılmıyor. Köylüler, çetin geçen kış koşullarında kekliklerin hayatta kalmasını sağlamak için yemleme çalışması yapıyor. Köyün içinde yüzlerce kekliğin bulunduğunu belirten köylülerden Alaettin Fırat, "Bazıları keklikleri evlere ve ahırlara alıyor. Baharla birlikte doğaya bırakacağız. Doğada kalanlara ise karlar kalkana kadar yem vereceğiz. Keklikler köyümüze renk kattı. Her yer onlarla dolu" diye konuştu.



Köyün Güney bölgesinin yüksek dağlarla kaplı olduğunu söyleyen Recep Kılıçarslan ise bölgede köylülerin keklik avını yasaklaması ile her geçen yıl keklik sayısında artış olduğunu söyledi. Burada keklik sayısının fazla olduğunu bildikleri için bölgeye gelen kaçak avcılara da izin vermediklerini ifade eden Kılıçarslan, "Köyümüz bu yıl ve bundan sonrada kekliklere ev sahipliği yapacaktır" dedi.



