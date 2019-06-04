Kar ve çiçekler bir arada

Ardahan yaylarında ve yüksek kesimlerde çiçeklerin açmasıyla birlikte yaylalar rengarenk olurken, hemen yanı başındaki kar kütleleri seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. Kar ile bütünleşen çiçekler, doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor. Yayladan şehir merkezine içeceklerde kullanmak üzere kar götürmeye geldiğini söyleyen Sinan Aktaş, "Böyle bir güzellik dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Görüyorsunuz bir tarafta rengarenk çiçekler, hemen yanında kar. Şimdi buradan iftarda yemek için kar götüreceğiz. Herkesin bu eşsiz manzarayı görmesini isterim" dedi.
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