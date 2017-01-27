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Kar ulaşımı aksattı

Yusuf İBA- Yusuf Özgür BÜLBÜL /AĞRI- MUŞ, () - YOĞUN kar yağışı ve sisin etkili olduğu Ağrı’nın Doğubayazıt ile Diyadin ilçeleri arasında bulunan İpek geçidinde TIR'lar yolda kaldı. Muş'ta ise yoğun yağış nedniyle 360 köy...

Kar ulaşımı aksattı

Yusuf İBA- Yusuf Özgür BÜLBÜL /AĞRI- MUŞ, () - YOĞUN kar yağışı ve sisin etkili olduğu Ağrı’nın Doğubayazıt ile Diyadin ilçeleri arasında bulunan İpek geçidinde TIR'lar yolda kaldı. Muş'ta ise yoğun yağış nedniyle 360 köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi.
Doğu Anadolu Bölgesi güneybatıdan gelen alçak basıncın etkisi nedeniyle iki gündür kar yağışı altında. Kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı küreklerle temizlerken, ulaşımda da aksamalar oluyor. Buzlanma ve sis nedeniyle İpek geçidinde TIR'lar yolda kalırken, İl Özel İdaresi ekipleri aşırı buz tutan yolda tuzlama çalışması başlattı. Kar yağışının yanı sıra yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin bir kaç metreye indiği İpek geçidinde ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.
Muş'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle 360 köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Ekiplerin köy yollarını açma çalışması sürerken birçok araç da trafikte mahsur kaldı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça sürücüleri trafiğe çıkmaması için uyardı.
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