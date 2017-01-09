Kar tramvay seferlerinde aksamalara neden oluyor

Oral OKAYBEN/İSTANBUL, () iSTANBUL'da kar yağışı, tramvay seferlerinde zaman zaman aksamalara neden oluyor. Ekipler, tramvay raylarında çalışma yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.
(FOTOĞRAF)
Oral OKAYBEN/İSTANBUL, () iSTANBUL'da kar yağışı, tramvay seferlerinde zaman zaman aksamalara neden oluyor. Ekipler, tramvay raylarında çalışma yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor. (FOTOĞRAF)
09 Ocak 2017 Pazartesi 11:48
Oral OKAYBEN/İSTANBUL, () iSTANBUL'da kar yağışı, tramvay seferlerinde zaman zaman aksamalara neden oluyor. Ekipler, tramvay raylarında çalışma yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.
(FOTOĞRAF)
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