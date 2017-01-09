Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur...
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
Dolar ve euro 4 liraya doğru ilerliyor
Dolar ve euro 4 liraya...

'Kar tatili' yalancılarına karşı uyarı

KAYSERİ’de etkili olan kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan 'kar tatili' yalancılarına karşı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri uyarıda bulundu. Kayseri’de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde bugün...

'Kar tatili' yalancılarına karşı uyarı
KAYSERİ’de etkili olan kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan 'kar tatili' yalancılarına karşı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri uyarıda bulundu.
Kayseri’de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde bugün için eğitime 1 gün ara verildi. Ancak sosyal medya üzerinden bazı kişiler, 'Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait internet sitesinden açıklama yapıldı, tüm okullar tatil' paylaşımları yaptı. Hatta daha da ileri giden bazı kişiler de müdürlüğe ait internet sitesinin fotoğrafı ve Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı’nın adını kullandı. Resmi siteden alınan fotoğrafın üzerine '9 Ocak 2017 günü olumsuz hava şartları nedeni ile Kayseri Merkez ve tüm ilçelerimizde resmi, özel kurs ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir' ifadeleri yazıldı ve sosyal medya üzerinden yoğun şekilde paylaşıldı.
Bu yöndeki asılsız paylaşımlar yaygınlaşınca Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri açıklama yaptı. Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, bu yöndeki paylaşımlara vatandaşların itibar etmemelerini istedi. Elmalı, bir gelişme yaşanırsa an be an duyuruların yapılacağını söyledi. Müdürlüğün resmi internet sitesinden de vatandaşlar uyarıldı. Siteden yapılan açıklamada da 'Sosyal Medyada ya da Kayseri Valiliği http://kayseri.gov.tr ve Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü http://kayseri.meb.gov.tr dışında çeşitli internet sitelerinde yapılan tatil haberlerine lütfen itibar etmeyiniz' İfadeleri kullanıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55