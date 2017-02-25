'Kar Sokak'a ilgi

ATATÜRK Üniversitesi Kampusu'nde, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Bulat gözetiminde, heykel bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından yapılan 'Kar Sokak' ziyaretçi akınına uğradı.Erzurum'da 11-18 Şubat tarihlerinde düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için Atatürk Üniversitesindeki Gençlik ve Bilim Anıtı'nın arkasındaki meydana dökülen 350 kamyon kar ile 5 bin yıllık şehrin tarihi özelliklerini bir sokakta toplandı. Erzurum kültürünü yansıtan tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Saat Kulesi, eski Erzurum evleri, kalenin surları, çeşme, hamam gibi tarihi eserlerin bulunduğu 'kar sokağı'nın yanı ise heykeltraş ve öğrenciler buzdan soba, semaver, kayakçı, demlik, kayakla atlama kuleleri gibi heykeller yaptı.EYOF 2017 sırasında 34 ülkeden gelen sporcu ve yöneticilerin büyük ilgisi ve beğenisin kazanan 'Kar Sokağı'nın her gün ziyaretçi rekoru kırdığına dikkati çeken Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Heykeltraş Prof.Dr. Mustafa Bulat şunları söyledi:"EYOF kapsamında yaptığımız kar ve buz çalışması ziyaretçi akınına uğradı. Üniversitenin kampusunde yaptığımız kardan soka ve buz heykelleri görmek için Türkiye'nin dört tarafından gelenler var. Milli Eğitim Müdürlüğü, kar sokak ve buz heykelleri öğretmen eşliğinde tüm okullar öğrencileri getirip gezdiriyor. Sokak ve eserler, geceleri ışıklandırıldığı için 24 saat büyük ilgi görüyor. Kar sokağı Erzurum'da bir ilk oldu ve kente müthiş bir sinerji kattı. Üniversite ile kenti bir araya getirdi. Sanatın gücü bu etkinlikle ortaya çıkmış oldu. Henüz gezme fırsatı bulamayanlar acele etsinler. Çeşitli aktivitelerin yer aldığı, gençlerin birbirine evlenme teklifi ettiği ve her gün binlerce kişinin gezdiği kar sokak görenleri büyülüyor. 32 kişilik bir ekiple bir hafta içerisinde yapılan kardan sokak ve buz heykeller havaların ısınması ile deforme olmaya başladı."

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