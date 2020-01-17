Kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

NİĞDE’de kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Niğde merkeze bağlı Kırkpınar Köyü Gebere Barajı mevkiide kar yağışı sebebiyle 3 kişi araçlarından mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazi aracı ile mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



